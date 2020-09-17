إيمان عبد الغني تحيي برنامج "الحياة اليوم" بكوكبة من أغاني بليغ حمدي

أشعلت مطربة الأوبرا إيمان عبد الغني، حلقة الخميس من برنامج "الحياة اليوم" وبالتزامن مع الذكرى الـ27 من وفاة بليغ حمدي ببعض الأغاني التي قام بتلحينها.

وغنت إيمان عبد الغني، عدد من الأغاني أبرزها أغنية "دندنة" للمطربة الجزائرية وردة وهي كلمات محمد هبد الوهاب، وتلحين بليغ حمدي، وأغنية "بعيد عنك" للمطربة أم كلثوم وهي من كلمات مأمون الشناوي وتلحين بليغ حمدي.

يذكر أن إيمان عبد الغني، مطربة مصرية وخطفت الأنظار منذ الوهلة الأولى لظهورها في ذا فويس، وقد انتقلت إلى المرحلة النهائية بالبرنامج وتنافس معها على اللقب كلًا من مهدي عياشي ورضوان الأسمر وفهد مفتخر.