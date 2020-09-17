المحكمة تلغى حكم حبس شقيقة الفنانة زينة 6 أشهر وتكتفى بغرامة 10 الآف جنيه

ألغت محكمة جنح مستأنف، اليوم الخميس، الحكم الصادر سابقا بحبس نسرين شقيقة الفنانة زينة، 6 أشهر، واكتفت بالغرامة المالية فقط وقدرها 10 الآف جنيه، كما خفضت قيمة الغرامة على محمد رضا اسماعيل شقيق زينة من 10 الآف جنيه الى 75 جنيه، وذلك فى واقعة المشاجرة بالساحل الشمالى التى وقعت بين نسرين والفنان أحمد عز، وجاء حكم المحكمة بعد استئناف النيابة على الحكم الصادر أول درجة.
كانت المحكمة قد أصدرت سابقا حكما بحبس نسرين شقيقة الفنانة زينة، 6 أشهر، وتغريمها 10 آلاف جنيه، وبراءة الفنان أحمد عز، فى واقعة المشاجرة بالساحل الشمالى، كما قضت بمعاقبة محمد شقيق زينة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
تعود وقائع القضية إلى نشوب مشاجرة فى أكتوبر 2019، بين نسرين شقيقة زينة والفنان أحمد عز داخل أحد فنادق الساحل الشمالي، ويذكر أن محامى الدفاع عن المتهمين نسرين ومحمد أشقاء زينة المستشار طاهر الخولى.
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