ابنة المطربة مي عمر ترسم إسعاد يونس والأخيرة توجه لها رسالة

نشرت الفنانة إسعاد يونس عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور صورة مرسومة لها من قبل ابنة المطربة مي فاروق. وعلقت إسعاد يونس على الصورة قائلة "وآدي رسمة تانية من صديقتي الصغنونة برضه زينة إبنة المطربة الرائعة مي فاروق، ميرسي يا زينه يا حبيبتي، تسلم إيدك". وحل الفنان أحمد حلمي ضيفًا في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس ليحكي عن كواليس مشواره الفني وعن حياته الخاصة أيضًا. كشف الفنان أحمد حلمي عن قصة حبه لزوجته منى زكي مؤكدا أنه كان معجبا بها كممثلة رائعة وكان وقتها يعمل مخرجا، مشيرا إلى أن بداية علاقته بها، كانت في أحد الأعمال.

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