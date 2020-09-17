نوال الزغبي لمتابعيها: إن لم يبهر الرجل المرأة فلا داعي لوجوده

وجهت الفنانة نوال الزغبي رسالة لـ متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت نوال الزغبي عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة "‏إن لم يعد الرجل يبهر المرأة!! فلا داعي لوجوده".

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.

وغنت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.