بوستر مسلسل "أسود فاتح" يثير أزمة بين معتصم النهار وأحمد فهمي

بوستر مسلسل "أسود فاتح" يثير أزمة مبطّنة بين معتصم النهار وأحمد فهمي بسبب تراتبية النجوم في الصورة الى جانب بطلة العمل هيفاء وهبي، وهذا ما بدا جلياً من خلال نشر معتصم النهار للإعلان الترويجي عينه مع تعديل على موقع صورته حيث ظهر بلقطة أكثر بروزا وبموقع مختلف مقارنة بالبوستر الرسمي، كما عدّل من موقع لقطة أحمد فهمي بالبوستر ووضع مكانه صورة الفنان صبري فواز، إلا انه سرعان ما حذف المنشور .

هل تجدد خلاف معتصم النهار واحمد فهمي؟

وفي التفاصيل، فإنه بعد نشر النجمة اللبنانية هيفاء وهبي للإعلان الرسمي الترويجي لأحدث مسلسلاتها الدرامية "أسود فاتح" عبر حسابها على انستغرام حيث ظهرت فيه الى جانب مجموعة من النجوم ومن بينهم معتصم النهار وأحمد فهمي، لاحظ الجمهور بأن النجم السوري معتصم النهار نشر بوستر العمل ايضا لكن بدا فيه بتراتبية مختلفة عن الصورة الرسمية التي نشرتها هيفاء، أي بشكل أكثر بروزا من زميله احمد فهمي مستبدلا موقعه بالصورة الأصلية مع الفنانة روجينا، إلا انه قام بحذف المنشور بعد وقت قصير، واستبدله بنفس البوستر الذي نشرته هيفاء وهبي.

هذا التبديل الذي أجراه النجم السوري معتصم النهار بين بوستري العمل بشكل مختلف، دفع الجمهور الى التوقف عند هذا التصرف معتبرين بأن ذلك يلمح الى وجود خلافات مع زميله احمد فهمي، وتصارعٌ على مساحة الأدوار في العمل، وعدم رضاه عن البوستر الرسمي لمسلسل "أسود فاتح" والذي يظهر فيه معتصم النهار بلقطة له بالصف الثاني على جهة الشمال الى جانب صبري فواز وروجينا، بينما تتصدر هيفاء البوستر ويأتي بجوارها احمد فهمي ثم شريف سلامة.

خلافات سابقة بين احمد فهمي ومعتصم النهار بسبب "أسود فاتح"

ولا يعتبر هذا الخلاف المبطّن بين النجمين معتصم النهار واحمد فهمي هو الأول مع بداية تعاونهما في مسلسل "أسود فاتح"، فقد سبق وأن أثار الأخير ضجة كبيرة بعدما ألمح الى تواجد خلافات بينه وبين زميله معتصم النهار معرباً بشكل غير مباشر عن استيائه منه من خلال تغريدة توجه فيها الى معتصم النهار بدون أن يسميه مع كتابة هاشتاغ "أسود فاتح" قائلاً:" وهو أنت لما تطلع في البرنامج ماتجيبش سيرتي هيفتكروك بطل المسلسل مثلا.. حركات رخيصة أوي الصراحة".

وجاءت ردة فعل احمد فهمي هذه بعدما كان قد أطل معتصم النهار في لقاء له مع برنامج "اي تي بالعربي"، وقال خلاله انه يقدم بطولة المسلسل مع هيفاء وهبي وصبري فواز وفراس سعيد وشريف سلامة من دون أن يذكر اسم أحمد فهمي ضمن أبطال العمل.

وأثارت تغريدة أحمد فهمي حينها عاصفة من الجدل بين جمهور النجمين، ما دفع فهمي الى حذف التغريدة من حسابه على تويتر قبل ان يعود وينفي مهاجمته لمعتصم النهار من الأساس ويتهم الإعلام باختلاق الأزمة، كاتباً في تغريدة جديدة :" مش قادر اصدق كمية الإشاعات اللي طلعت في لحظة.. أنا ومعتصم اكتر من اخوات و الصداقة اللي بنا اكبر بكتير من أي حقد واشاعات .. مبسوط بالشغل معاك يا صديقي والرد بتاعي أنا وأنت هيكون بالنجاح".

موعد عرض مسلسل "أسود فاتح"

هيفاء وهبي كشفت يوم أمس عن تفاصيل عرض مسلسلها الجديد "أسود فاتح" بعد تأجيل عرضه من موسم رمضان الماضي.

وأعلنت هيفاء وهبي عن عرض مسلسلها الجديد لأول مرة على تطبيق "شاهد"، في يوم 27 سبتمبر الجاري، ونشرت البوستر الأول للمسلسل على حساباتها بمواقع التواصل وعلقت:" البوستر الرسمي لمسلسل اسود فاتح.. حصرياً على شاهد.. ابتداءً من يوم ٢٧ سبتمبر.. انتاج صباح اخوان، تأليف أمين جمال، إخراج كريم العدل".