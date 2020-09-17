أحلام تثير الجدل بتغريدة لها حول ألبومها ..فهل قصدت استفزاز أصالة نصري

الفنانة أحلام تثير الجدل بأحدث تغريدة لها حول ألبومها الخليجي المنتظر، بينما اعتبر البعض بأن تغريدتها دوت الخليج "لطشة" لزميلتها الفنانة السورية أصالة نصري بسبب تزامن ذلك مع إطلاق الأخيرة لألبومها الخليجي "لا تستسلم"..فهل قصدت الفنانة أحلام استفزاز زميلتها أصالة التي اندلعت الخلافات بينهما منذ حوالي عامين؟.

أحلام تثير الجدل بتغريدة لها

النجمة الإماراتية أحلام أثارت الجدل بين رواد السوشيال ميديا بعد نشرها تغريدة عبر حسابها على تويتر جاءت تزامنا مع إطلاق زميلتها أصالة نصري أحدث ألبوماتها الخليجية مساء أمس بعنوان "لا تستسلم".

وتضمنت تغريدة أحلام التالي :"البومي حالياً يغني لكم انزل يا جميل بالساحة، واتمختر كدا بالراحة"، وأرفقت التغريدة بوجوه ضاحكة، ثم ردت على تعليق لأحد المتابعين الذي أعقب على تغريدتها "محتاجين نببي نسمع مخارج حروف سليمة"، فردت عليه بالقول "أجل قريباً" مع وجوه ضاحكة ايضا.

وفسّر رواد السوشيال ميديا بأن الفنانة أحلام تستفز بتغريدتها زميلتها أصالة نصري التي أطلقت ألبومها الجديد يوم أمس، في الوقت الذي تستعد فيه الفنانة الإماراتية الى إطلاق ألبومها الخليجي ايضا خلال الفترة المقبلة بدون أن تحدد موعدأ دقيقاً له، ما سيعزز من اشتعال المنافسة بين الزميلتين على الساحة الفنية في آن معاً.

خلافات أحلام وأصالة السابقة

خلافات متعددة كانت قد طفت الى الواجهة بين الصديقتين السابقتين أحلام وأصالة واللتان استمرتا في التراشق الإعلامي و"التلطيشات" المتبادلة خلال العامين الماضيين حتى خلال لقاءاتهما الإعلامية او حفلاتهما، خلافات حسمت فيها الفنانة أحلام المسألة بينهما بتأكيدها بأن علاقتها بزميلتها انتهت من دون رجعة.

أصالة نصري تحتفل بإطلاق ألبومها

وفي سياق متعلق، طرحت أصالة مساء أمس ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم" على يوتيوب بعد فترة من الترويج له بكثافة على مواقع التواصل، وقالت في تغريدة لها على تويتر:" موعارفة من وين أبدأ بالشكر والإمتنان مو عارفة عبر عن عظيم فرحي.. وكأنني اليوم تعرفت على السعادة المُطلقة..لاتستسلم"

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ضم الألبوم 20 أغنية، روجت لها أصالة وشركة روتانا بكثافة في الفترة الأخيرة، بداية من حذف أصالة لجميع منشوراتها على انستقرام والاكتفاء بمنشورات الألبوم، إلى جلسة التصوير الخاصة بالألبوم والتي ظهرت بها أصالة بإطلالات مختلفة ومميزة، وتلقت أصالة رسائل دعم وتهنئة من زملائها المطربين وعلى رأسهم إليسا وبلقيس وعبد المجيد عبد الله وغيرهم.