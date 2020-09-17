تفاصيل وفاة الشاعر العراقي عادل محسن بعد معاناة مع المرض

عادل محسن أحد أبرز الشعراء في العراق توفي خلال الساعات الماضية عن عمر يناهز الـ60 عاما، وذلك بعد رحلة طويلة مع المرض، وقد نعى الشاعر الكبير العديد من النجوم في العراق والعالم العربي.

تفاصيل وفاة الشاعر العراقي عادل محسن

عادل محسن وصل إلى العراق خلال الأيام الماضية بعدما تلقى لفترة العلاج في العاصمة اللبنانية بيروت، وقد تردد أن الشاعر العراقي الكبير قد أصيب بمرض السرطان وتدهورت حالته بشكل سريع خلال الشهور الماضية حتى تم الإعلان عن وفاته، وقد انتشرت مجموعة صور للشاعر الراحل أثناء تواجده في المستشفى، وقد ودع الإعلامي علي الخالدي الشاعر عادل محسن عبر حسابه على "انستجرام" وطلب من متابعيه قراءة الفاتحة على روحه فكتب: "راح نشتاق لسوالفك الحلوه والروحك الطيبة وفاة الشاعر عادل محسن قبل قليل ‏انا لله وانا اليه راجعون الفاتحة".

A post shared by (@alialkalede) on Sep 17, 2020 at 2:00am PDT

النجوم ينعون الشاعر عادل محسن

حاتم العراقي نعى الشاعر الراحل بكلمات مؤثرة عبر حسابه على "انستجرام" حيث تعاون الثنائي معا في العديد من الأعمال الغنائية خلال مسيرتهما ووصف حاتم العراقي الشاعر عادل محسن بـ"الأخ والصديق" فقال: "وداعاً ابو نور الغالي ..انالله وانا اليه راجعون.. في ذمه الله الشاعر عادل محسن اعزي نفسي واعزي عائله الفقيد بوفاه اخي وصديقي ورفيق دربي الشاعر عادل محسن الذي رافقني في مشواري الفني الطويل كان لي اخ وصديق وحبيب تغمده الله بفسيح جنانه ورحمه الله برحمته الواسعه لا اعتراض على امر الله وانا لله وانا اليه راجعون "، وقد علق العديد من النجوم على رحيل الشاعر عادل محسن منهم الفنانة فيفي عبده، والفنان حبيب غلوم.

آلاء حسين الفنانة العراقية نعت الشاعر الراحل عبر حسابها على "انستجرام فكتبت رسالة وجهتها لزوجة الشاعر الراحل فقالت: "كلنه بكفة نحبك و نحب طيبتك و ضحكتك، اما دوت الخليج الله يعينها الاصيلة ام ضحكة الحلوة اخذت ضحكتها وياك عادل محسن".

A post shared by (@hatem_aliraqii) on Sep 17, 2020 at 2:41am PDT

أهم أعمال الشاعر الراحل عادل محسن

عادل محسن يعتبر من أبرز شعراء الأغنية والقصيدة في العراق وهو من مواليد عام 1960 في العاصمة بغداد، وقد حصل على شهادة البكالوريوس في قسم التربية من جامعة بغداد، وكتب خلال مسيرته العديد من الأغاني لكبار نجوم العراق منهم الفنان حاتم العراقي والذي تعاون معه في العديد من الأعمال فقدم معه الأغنية الشهيرة "أشوفك وين يا مهاجر"، وأغنية "فراق الحبيب"، وموال "تندمت"، كما قدم مع الفنان ماجد المهندس موال "خابرتها وخابرتني"، عادل محسن قد عمل في مجال الإعلام كمقدم برامج في أكثر من إذاعة عراقية وكذلك في مجموعة من القنوات منها قناة العراقية، والنهرين، ودجلة.