شاهد.. زينة تستمتع بالأجواء الصيفية من الشاطئ (فيديو)

وظهرت زينة بالفيديو وهي تستمتع بالأجواء الصيفية من الشاطئ، وعلقت علي الفيديو قائله: "مشيت علي الأشواك".
والجدير بالذكر أن زينة شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، ملك قورة، محمد شاهين، عادل عبدالرازق، أحمد صيام، سلوى خطاب، أيمن عزب، سامح الصريطي.
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