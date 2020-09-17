عرض الفيلم السعودي الأمريكي "المحارب العربي" على شاهد

تطرح منصة "شاهد VIP" حصريًا الفيلم السعودي الأميركي "المحارب العربي" اليوم الخميس 17 سبتمبر، وهو من إخراج أيمن خوجة وبطولة الممثل البريطاني- المصري أمير المصري.
وتدور أحداث الفيلم حول الشاب السعودي أنمار، الذي يدرس في الولايات المتحدة ويمتلك موهبة رياضية فذّة تمكنه من أن يصبح لاعب كرة قدم بمواصفات عالمية.
ويواجه أنمار مصاعب ومطبّات تعترض تحقيق طموحه، أبرزها معارضة والده والتهديد بإعادته إلى بلده ومنعه من إتمام تعليمه في الولايات المتحدة، إضافةً إلى ما يتعرّض له من مضايقات عرقية من بعض أعضاء فريقه. هل سينجح أنمار في تحقيق حلمه رغم الصعوبات التي تعترض طريقه؟
ويشارك في بطولة الفيلم كل من باتريك فابيان، وكونور ديل ريو وأيمن سمّان، وآخرين.
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