نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول ظهور لـ أحمد حسن وزينب داخل النيابة في المقال التالي
وحكمت نيابة البساتين بحجز اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، على ذمة التحقيقات وذلك لمدة 24 ساعة عقب البلاغ المقدم ضدهم من وزارة التضامن الإجتماعي.
وكانت نيابة البساتين بإشراف المستشار أحمد ربيع الشيمي المحامي العام لنيابات حلوان قد استمعت لأقوال الأخصائي الإجتماعي الذي قال أن أحمد حسن وزينب يستخدما ابنتهما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للإتجار بها وبطفولتها.
يذكر أن مجلس الأمومة قد تقدم ببلاغ آخر ضد، أحمد حسن وزينب وذلك بتهمة تعريض ابنتهما للخطر.
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