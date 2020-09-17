أزمة جديدة بين سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي| وتحذير شديد لشركات الإنتاج

تحذر المنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة(ايرث برودكشن) الوكيل الحصري لـ محمد الشرنوبي كافة الشركات الإنتاجية والاعلانية من التعامل مع محمد الشرنوبي بشكل منفرد حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة حرصا على حقوق الشركة وعلاقتها المتميزة بكل الشركات.



لأن عقده مع الشركة ساري ولم يصدر أية أحكام بالفسخ لهذا العقد وإن قرار نقابة المهن الموسيقية إجراء إداري لأنها تركت الأمر للقضاء المصري العادل، وسوف يعلم الرأي أنها على حق ، خاصة أن الفنان لا يتوقف عن دعائه فسخ التعاقد وتوريط الشركات وكان آخرها عندما كذب على المسئولين بشركة (روتانا )لكي يتم توزيع أغنيته (قلبي ارتاح )



وبعد أن علمت الشركة بالحقيقة الكاملة وصحة العقد الحصري لأنهم يتعاملون بشكل محترف ومحترم ، قامت بحذف الأغنية ورفضت تسويقها ،وبنفس الطريقة طرح قبل ساعات الأغنية مدعيا نفس الأقاويل مع شركة توزيع رقمي ، وبكل وضوح لو فسخ العقد كما يدعي عليه أن يظهر ذلك بالمستندات لكنه يعلم جيدا أن محاولاته يائسة وفشله يتكرر لأنه يصر على الخداع، وعدم الالتزام بالعقد متناسيا أن الشركة صنعت نجوميته، وأنفقت عليه الملايين حتى وصل إلى ما هو عليه الآن، ويرد المعروف بالاستيلاء على حقوقها.



و أي تعاقد مع المذكور من اي فرد او شركة يعتبر إجراء غير قانوني و انتهاك لحقوق شركتنا سيكون الرد عليه ردا قانونيا صريحا للحفاظ على حقوق شركتنا مهما كانت الجهة.



تحترم شركة ايرث برودكشن حقوق الجميع و تحترم كل من يحترم حقوق الغير..

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