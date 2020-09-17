نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
وكتب عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "محاولات مستمرة من جانب شركة فري ميوزك (نصر محروس) لـ غلق صفحتي الرسمية على الفيسبوك، مما اضطر فريق العمل لدي بمسح جميع الفيديوهات التي أشارك بها جمهوري، بسبب بلاغات (يدوية) تقدمها الشركة لـ فريق عمل الفيسبوك لكل مقطع فيديو يحمل صوتي مما جعل الصفحة معرضة لخطر الحذف.
نشر الفنان أحمد الفيشاوي، مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلق الفيشاوي على الصور: "نمبر 2 في الملعب أنا سانتر يو".
تصدر الفنان عمرو دياب، قائمة تريند تطبيق "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول عدد من أبرز الأغاني الخاصة به على"تويتر".
جدير بالذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب حمل اسم "سهران"، والذي تم طرحه مع مطلع عام 2020 الجاري، وضم 16 أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تريند الفن | أزمة جديدة بين بهاء سلطان ونصر محروس وعمرو دياب يتصدر تويتر لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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