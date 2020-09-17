الموت يفجع الفنان محمد رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان عن وفاة ابن عمه وذلك من خلال حسابه على فيسبوك، ونشر صورة له.



وكتب قائلا: "نسألكم الفاتحة توفي الى رحمة الله اليوم محمود حجازي ابن عمي ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".



وعلى الجانب الآخر كانت قد استمعت محكمة جنح مستأنف الدقى، لدفاع الفنان محمد رمضان خلال جلسة الاستئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقى.



وطلب محمد الجندي، الحاضر عن محمد رمضان، استدعاء المجني عليه المدعى بالحق المدنى لمناقشته في أمور جوهرية، لإثبات استحالة وقوع الواقعة كما رواه المجنى عليه، وتجهيز القاعة بالمساعدات الفنية على نفقة المتهم.



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