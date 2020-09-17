دليل لأحدث الأفلام والمسلسلات على منصة شاهد.. تفاصيل

تطرح منصة "شاهد VIP" حصريًا الفيلم السعودي الأمريكي "المحارب العربي" اليوم الخميس 17 سبتمبر، وهو من إخراج أيمن خوجة وبطولة الممثل البريطاني- المصري أمير المصري.
وتدور أحداث الفيلم حول الشاب السعودي أنمار، الذي يدرس في الولايات المتحدة ويمتلك موهبة رياضية فذّة تمكنه من أن يصبح لاعب كرة قدم بمواصفات عالمية.
ويواجه أنمار مصاعب ومطبّات تعترض تحقيق طموحه، أبرزها معارضة والده والتهديد بإعادته إلى بلده ومنعه من إتمام تعليمه في الولايات المتحدة، إضافةً إلى ما يتعرّض له من مضايقات عرقية من بعض أعضاء فريقه. هل سينجح أنمار في تحقيق حلمه رغم الصعوبات التي تعترض طريقه؟
ويشارك في بطولة الفيلم كل من باتريك فابيان، وكونور ديل ريو وأيمن سمّان، وآخرين.
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إلى جانب المحتوى العربي الغني على "شاهد VIP" تحت عنوان "أعمال شاهد الأصلية" و"عروض شاهد الأولى" وغيرها، يحفل شهر سبتمبر بمجموعة كبيرة من العناوين الغربية التي تتضمن عروضًا أولى وحصرية، التي تناسب أذواق محبي المسلسلات والأفلام الغربية على اختلاف أنماطها وتنوّعها. تتضمن بعض أبرز تلك العناوين:
كما ينطلق المسلسل الدرامي المليء بالجريمة والغموض والتشويق The Crimson Rivers، من بطولة أوليفييه مارشال، إيريكا ساينتي، كلود بيرون.
كما تقدم المنصة أفلام:
فيلم Speed الذي بات من كلاسيكيات الأكشن في هوليوود بعد إنتاجه في عام 1994، من بطولة كيانو ريفز، ساندرا بولوك.
فيلم الأكشن والتشويق The Transporter من بطولة جايسن ستايثام، كي شو، مات شازل.
فيلم الأنيميشن الذي يناسب جميع أفراد العائلة Spies in Disguise، من أصوات ريتشل بروسنان، جاريت برونو، كلير كروسبي.
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