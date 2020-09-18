أخبار الفن.. أزمة جديدة بين بهاء سلطان ونصر محروس.. التفاصيل الكاملة لبرنامج لميس الحديدي الجديد على قناة ON

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:



اضطريت لـ مسح فيديوهاتي.. أزمة جديدة بين بهاء سلطان ونصر محروس



أعلن الفنان بهاء سلطان أنه يتعرض لأزمة جديدة بسبب شركة "فري ميوزيك" لمالكها المنتج نصر محروس.

التفاصيل الكاملة لبرنامج لميس الحديدي الجديد على قناة ON



تعلن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعاقد قناة اون العامة برئاسة الأستاذ ألبرت شفيق مع الإعلامية لميس الحديدي لتعود ببرنامج جديد باسم "كلمة أخيرة مع لميس الحديدى " وذلك بعد غياب عامين عن الشاشات المصرية، وينطلق البرنامج على شاشة أون مطلع شهر أكتوبر المقبل.



أهم لحظات في حياتي| محمد الشرنوبي ينشر أغنية تسببت فى أزمة مع سارة الطباخ



أعاد الفنان محمد الشرنوبي نشر أغنية قلبي ارتاح عبر حسابه على إنستجرام، بعدما كان قد تم حذفها، بسبب عقده مع المنتجة سارة الطباخ.

حفل نانسي عجرم على تطبيق تيك توك.. غدا



تهتم منصة "تيك توك" بنشر المحتوى الإيجابي والمحتوى الذي يساهم في نشر الفرحه، لذلك أعلنت منصة مقاطع الفيديو القصيرة حول العالم عن بث أول حفلات النجمة اللبنانية نانسي عجرم غدا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء.

الناقد عصام زكريا مديرا فنيا للدورة 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي



أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، إسناد منصب المدير الفني للدورة 36 المزمع إقامتها في الفترة من ٧ إلى ١٢ نوفمبر المقبل للناقد عصام زكريا.