رضوى الشربينى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها.. شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة وعصرية. وظهرت رضوى الشربيني، بفستان أنيق باللون الأصفر، كشف جمالها، من الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت أحمر للشفاه البني الفاتح الذي يتناسب مع ظهورها.

كما تركت شعرها البنى الطويل بطريقة ناعمة تخطف الأنظار، وعلقت قائلة: "قالوا لى هتلبسى ايه فىً حلقه النهارده ...قولت هو الأصفر مفيش غيره ????يارب يكون عجبكم".

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎، وأنهت الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وبدأت موسمها الخامس.



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