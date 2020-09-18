وكانت النجمة الذهبية نوال الزغبي واحدة من أبرز المهنئين لها، ووجهت لها رسالة قلبية عبر تويتر قائلة: كل عام وإنت بالف خير يا أحل وأجمل وأطيب ماغي ... الاخت والصديقة بحبك كتير.
وردت عليها ماغي قائلة: كل عام وانت اختي وصديقتي ومصدر طاقتي بحبك من قلبي.
يذكر أن ماغي احتفلت بعيد ميلادها عبر تويتر وكتبت: اليوم عيدي.. ما بعرف أديه كبرت هالسنة.. يمكن كبرت شي مية سنة، هيدي أول مرة بعمري ما بتطلع لقدام.. عبالي إرجع كتير لورا.. لإيام أحلى ما فيها كل هالبشاعة!.شكراً ع كل كلمة محبة بتغمروني فيها دايماً.. وبهالإيام ما بحلم إلا بوطن أفضل يجمعنا كلنا وإيام أحلى وصحة وأمان للجميع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماغي بو غصن توجه رسالة محبة لـ"نوال الزغبي": أنت مصدر طاقتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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