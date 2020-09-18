بعد ظهوره مع منى الشاذلي.. أحمد العوضي مطلوب عبر تويتر

وفور إنطلاق الحلقة، أشعل العوضي مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما بعد حديثه عن قصة زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وتصدر اسمه قوائم التريند بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.
وتحدث العوضي عن مسلسل "الاختيار"، وقال إن تجسيده لشخصية هشام عشماوي حققت أصداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحولت بعض عباراتها إلى مادة للكوميكس خلال الفترة الماضية، مشددًا على أنه كان سعيدًا بعد إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المسلسل وعبارة "الله المستعان" التي كانت من لزمات شخصيته التي جسدها، معتبرًا ذلك أفضل تكريم له عن الدور.
كما أكد العوضي أن نجاح المسلسل جعله لا يشعر بالراحة بعد انتهائه وذلك بسبب شعوره بالقلق المستمر تجاه خطوته الفنية التالية.
يذكر أن يذاع برنامج "معكم" يذاع أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام التاسعة مساءً.
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