وحرص عدد من نجوم الفن على نعى المنتج الراحل من بينهم الفنانة ايتن عامر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وكتبت آيتن عامر عبر خاصية الاستوري: "أستاذ زعزع في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفرله.
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وكتب نجل شقيق المنتج الفني محمد زعزع، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. عمي في ذمة الله" .
يذكر أن المنتج الفني محمد زعزع، شارك في إنتاج العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، وعمل منتجًا فنيًا لعدد من الأعمال منها "فرقة ناجي عطا الله"، "السلطان والشاه"، "هزمتني امرأة"، "الوهم"، "دمي ودموعي وابسامتي"، "في بيتنا رجل" وغيرها.
وحرص عدد من نجوم الفن على نعى المنتج الراحل من بينهم الفنانة ايتن عامر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وكتبت آيتن عامر عبر خاصية الاستوري: "أستاذ زعزع في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفرله.
اقرأ ايضًا:
وكتب نجل شقيق المنتج الفني محمد زعزع، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. عمي في ذمة الله" .
يذكر أن المنتج الفني محمد زعزع، شارك في إنتاج العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، وعمل منتجًا فنيًا لعدد من الأعمال منها "فرقة ناجي عطا الله"، "السلطان والشاه"، "هزمتني امرأة"، "الوهم"، "دمي ودموعي وابسامتي"، "في بيتنا رجل" وغيرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عزاء محمد زعزع في الهواء الطلق.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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