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عزاء محمد زعزع في الهواء الطلق.. تفاصيل

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أعلنت أسرة المنتج الراحل محمد زعزع عن استقبال عزاءه اليوم الجمعة في كمبوند ريحانة أمام مول مصر من بعد صلاة العشاء ولمدة ساعة ونصف فقط في الحديقة نظرا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد عقب انتشار .

وحرص عدد من نجوم الفن على نعى المنتج الراحل من بينهم الفنانة ايتن عامر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وكتبت آيتن عامر عبر خاصية الاستوري: "أستاذ زعزع في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفرله.

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وأعلن سالم زعزع، نجل شقيق المنتج الفني محمد زعزع، منذ قليل، وفاة عمه.

وكتب نجل شقيق المنتج الفني محمد زعزع، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. عمي في ذمة الله" .

يذكر أن المنتج الفني محمد زعزع، شارك في إنتاج العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، وعمل منتجًا فنيًا لعدد من الأعمال منها "فرقة ناجي عطا الله"، "السلطان والشاه"، "هزمتني امرأة"، "الوهم"، "دمي ودموعي وابسامتي"، "في بيتنا رجل" وغيرها.

وحرص عدد من نجوم الفن على نعى المنتج الراحل من بينهم الفنانة ايتن عامر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وكتبت آيتن عامر عبر خاصية الاستوري: "أستاذ زعزع في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفرله.

اقرأ ايضًا:

وأعلن سالم زعزع، نجل شقيق المنتج الفني محمد زعزع، منذ قليل، وفاة عمه.

وكتب نجل شقيق المنتج الفني محمد زعزع، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. عمي في ذمة الله" .

يذكر أن المنتج الفني محمد زعزع، شارك في إنتاج العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، وعمل منتجًا فنيًا لعدد من الأعمال منها "فرقة ناجي عطا الله"، "السلطان والشاه"، "هزمتني امرأة"، "الوهم"، "دمي ودموعي وابسامتي"، "في بيتنا رجل" وغيرها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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