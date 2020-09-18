ياسمين عبد العزيز بصحبة منى زكى.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديده لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين عبد العزيز بصحبة صديقتها النجمة مني زكي، بإطلالة انيقة مرتدية فستان أسود مطرز وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة".

وشاركت ياسمين عبد العزيز شاركت في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان 2020. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي ، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

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