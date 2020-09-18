ونشرت مريم مقطع فيديو لها على صفحتها الخاصة، قالت فيه: "في وايد ناس تسألني عن الأوزون اللي أخذته أمس.. وأنتم تعرفوني وايد إنسانة ما أحب أسوي تسويق على حساب صحة أحد وما أحب أتكلم كذب.. أول شيء اللي صار أمس ما كان دعاية قد ما كان نفسي أجرب شيء لأول مرة بمناسبة عيد ميلادي".
وأضافت: "بعد ما سويت الاشياء دي إيه اللي صار فيني.. طبعا انا فيني ربو من وأنا صغيرة وكنت من مدخني الشيشة.. فأول ما أخذت الأوزون في خشمي.. شفت الموت وجات الإسعاف عندي في البيت وعطتني أكسجين.. قسما بالله انكتبلي عمر جديد.. التنفس مفيش".
واختمت حديثها: "أول شيء أحب أشكر إسعافات دبي.. تخيلوا إنهم قعدوا يقولوا لو ما كنا جينا في الوقت المناسب البنت كانت ماتت.. الحمد الله إن ربي أعطاني عمر جديد واتعلم إن مو كل شغلة أجربها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "شوفت الموت وانكتبلي عمر جديد".. مريم حسين تروي تجربتها مع دواء للوقاية من "كورونا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.