نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور عن شيري عادل في"أمر شخصي": تفوقت على نفسها وموهبتها حقيقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الجمهور بأداء النجمة شيري عادل، وذلك بعد عرض الحلقات الأولى من قصة 'امر شخصي ' من مسلسل 'إلا أنا' واحتلت مراكز متقدمة في قائمة تريندات مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصد "الفجر الفني" أبرز تعليقات الجمهور حيث وصفها أحدهم بالموهبة الحقيقية بينما كتب اخر أنها تفوقت علي نفسها في هذا العمل