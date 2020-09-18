ظهرت الفنانة منة شلبي، في صورة متداولة لها من من كواليس فيلم "النمس والإنس" بشعر غامق. كما ظهرت في فيديو وهي سعيدة باللوك الجديد بعدما قامت بتغيير لون شعرها وصففته بطريقة ناعمة. يذكر أن فريق عمل فيلم "النمس والأنس" انتهوا من تصويره مؤخرًا تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائي. فيلم "النمس والأنس" بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وصابرين ومحمود حافظ من إخراج شريف عرفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منة شلبي تظهر بـ"نيو لوك" جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.