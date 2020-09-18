زوجة عمرو سعد تخطف الانظار في أحدث إطلالة لها!



خطفت شيماء فوزي زوجة الفنان عمرو سعد، الأنظار وذلك في اخر إطلالة لها علي مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت بفستان يحمل اللون الابيض. خطفت شيماء فوزي زوجة الفنان عمرو سعد، الأنظار وذلك في اخر إطلالة لها علي مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت بفستان يحمل اللون الابيض. ونشرت شيماء، الصورة علي حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير انستجرام، معلقة عليها قائلة : "للسعادة أسباب". ونالت الصورة علي إعجاب الجمهور الذي بادر بترك التعليقات الإيجابية. من ناحية أخري أعلن المخرج أحمد خالد موسى عن اختيار اسم "عش الدبابير.. أسطورة سرية وسفينة" كاسم مؤقت لمسلسل النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان, والمقرر تقديمه رمضان 2021، وهو من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف محمد سعيد بشير، حيث كتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "بسم الله.. عش الدبابير أسطورة سرية وسفينة اسم مؤقت" رمضان 2021 بإذن الله".

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