بـ بدلة كلاسيك.. محمد الشرنوبي لـ الجمهور: قلبي ارتاح

أغنية "قلبي ارتاح" من كلمات محمد يسري، ألحان محمد الشرنوبي وتوزيع مصطفى حلواني، والفيديو من إخراج عادل جمال.

يذكر أن اغنية " قلبي ارتاح" قدمها محمد الشرنوبي مفاجأة لزوجته راندا رياض، في عقد قرانهما الذي اقيم منذ فترة.

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