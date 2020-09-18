فخرية خميس تشكو من الألم بعد إصابتها بالسرطان وكورونا وتعتذر:"سامحوني"

فخرية خميس الفنانة العمانية أقلقت الجمهور على حالتها الصحية خلال الأيام الماضية بعد أن أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، ومرض السرطان في الوقت نفسه، وبدء رحلتها مع العلاج داخل المستشفى.

فخرية خميس نشرت عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو وجهت به رسالة إلى الجمهور وقالت إنها ترقد حاليًا في المستشفى السلطاني بقسم العزل، ووجهت الشكر لكل من حرص على التواصل معها والسؤال عنها، ولفتت إلى أنها أجلت رحلة العلاج الكيميائي لمدة أسبوع بسبب إصابتها بالتهاب في الصدر وخوف الأطباء على مناعتها.

فخرية خميس تشكو من إرهاقها وتعتذر للجميع: "سامحوني"

الفنانة العمانية عبرت عن مدى إرهاقها والألم الذي تعانيه هذه الفترة، بسبب إصابتها بفيروس كورونا ومرض السرطان، وهو ما يمنعها من الرد على اتصالات ورسائل محبيها واصدقائها، حيث نشرت تدوينات عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، واعتذرت من خلالها للجميع على عدم قدرتها على الرد عليهم، وقالت: "تكفون يا الأجاويد.. أترجاكم ما أقدر وربي أرد لا على اتصالاتكم ولا رسائلكم ولا الواتس آب"

النجوم يساندون ويدعون لفخرية خميس

وتابعت فخرية خميس ووجهت رسالة لجمهورها: "ادعوا لي عند رب العالمين بالشفاء، ربي يتقبل دعائكم.. سامحوني.. يا الله لطفك ورحمتك"، ولاقت الفنانة العمانية دعم عدد كبير من متابعيها وأصدقائها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل، ومن بين هؤلاء الفنان السعودي عبد الرحمن الخطيب الذي كتب عبر تويتر: "أنت الشافي اشفي الفنانة فخرية خميس.. أنت الشافي يا رب يا مستجيب.. ادعوا لها دوت الخليج بحاجتكم تدعون".

الإعلامية فجر السعيد كتبت أيضًا عبر حسابها على تويتر: "اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك وسترك الجميل أن تشفي الغالية فخرية خميس، أم عبد الله، شريكة كفاح، وقلبها نظيف وتحب كل اللي حواليها.. يارب تمدّها بالصّحة والعافية على كثر ما أسعدت العرب من المحيط إلى الخليج بأعمالها، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".

الفنان شيماء سبت كتبت أيضًا عبر حسابها على تويتر: "يا من يعيد للمريض صحته ويستجيب دعاء البائس الضعيف إني اسألك الشفاء لكل روحٍ قيدها المرض اللهم اشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقماً.. اللهم اشفي الأستاذة النجمة العمانية فخرية خميس واشفي والديني وخواتي وأهلي يارب العالمين كل مريض".

تفاصيل مرض فخرية خميس

وأقلقت الفنانة فخرية خميس الجمهور في الفترة الأخيرة وذلك بعد إصابتها بوعكة صحية نقلت على إثرها للمستشفى، وذلك قبل أن تكتشف إصابتها بسرطان الثدي بالإضافة إلى إصابتها بفيروس كورونا، وتصدرت مواقع التواصل وقالت عبر حسابها على انستجرام، بعد اكتشاف مرضها: "الحمدلله من قبل ومن بعد اللهم لا اعتراض، ثقتي في الله كبيرة جزاكم الله خير احتاج الدعاء احبتي في الله".

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنانة فخرية خميس كان مشاركتها في مسلسل "الشهد المر" مع هيفاء حسين وزهرة عرفات وحبيب غلوم بالإضافة إلى مسلسل "أم هارون" مع حياة الفهد و"سواها البخت" مع هيا الشعيبي، وكلهم تم عرضهم في رمضان الماضي.