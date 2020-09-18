أحمد العوضي يكشف التاريخ الحقيقي لعقد قرانه على ياسمين عبد العزيز.."تزوجا سرًا قبل عام"

أحمد العوضي الفنان المصري، حل ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" الذي يعرض عبر شاشة cbc، المصرية، وتحدث العوضي عن كواليس ارتباطه بالفنانة ياسمين عبد العزيز وكواليس أحدث أعماله التي شارك في بطولتها مؤخرًا.

كواليس بداية التعارف بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أحمد العوضي كشف كواليس بداية معرفته بياسمين عبد العزيز، والتي تزامنت مع تعاونهما في مسلسل "لآخر نفس" الذي عرض في رمضان 2019، وأكد أنه قبلها كان قد قرر عدم تقديمه شخصية ضابط شرطة، لكن عندما علم بأنه سيقف أمام ياسمين، وافق على تقديم الدور حتى يتعرف على ممثلته المفضلة.

وأضاف الفنان المصري أن أول لقاء بينه وبين ياسمين عبد العزيز اتسم بالشد والجذب بينهما، حيث أنه بدأ يفكر بعدها في مصير مشاركته بالعمل، واعتقد في البداية أن طريقة تعاملهما معًا ستؤدي إلى بعض المشاكسات والأزمات، لكنه نجح فيما بعد في لفت أنظار ياسمين عبد العزيز، وعلم أنها تبادله مشاعر الإعجاب بعدما تحدث معها في أحد المرات وضحكت له، فتأكد أنها على استعداد لمبادلته بمشاعر الحب.

أحمد العوضي يكشف التوقيت الحقيقي لزواجه من ياسمين عبد العزيز

وأكد أحمد العوضي أن قصة تعرفه على ياسمين عبد العزيز وارتباطه بها، لم تبدأ يوم عيد ميلادها الذي أقيم في شهر يناير 2020 بحضور عدد كبير من النجوم، لافتًا إلى أنهما في تلك الفترة كانا متزوجين بالفعل قبلها بقترة، أي تقريبًا في عام 2019، لكنهما فضلا إخفاء الأمر على الجمهور حتى لا يتسبب إعلان الزواج في تشتيتهما عن أعمالهما الدرامية التي كانا يحضران لها.

وأضاف الفنان المصري: "اتعرفنا على بعض والموضوع ماجاش من يوم عيد الميلاد، لا الموضوع من فترة والعلاقة طبيعية جدًا.. إعجاب فحب فقرار ارتباط وزواج زي أي اتنين"، وأشار إلى أنهما مرأ أيضًا بأزمات وخلافات وانفصلا أكثر من مرة وعادا لبعضهما البعض قبل زواجهما رسميًا، وهو ما تسبب في قوة علاقتهما وتمسكهما ببعضهما أكثر.

فارق السن بين ياسمين عبد العزيز وزوجها

وكشف العوضي عن أنه كان مخططًا مع زوجته، أنهما سيعلنان ارتباطهما للجميع في شهر رمضان، وهو ما حدث بالفعل، حيث أنهما كانا لديهما بعض المخاوف من عدم اكتمال العلاقة للنهاية، وهو ما جعلهما يؤجلان قرار الإعلان، إلى أن تأكد الثنائي من أنهما لا يستطيع كل منهما الاستغناء عن الآخر، إضافة إلى أنه قرر إعلان زواجهما في هذه الفترة، عندما شعر بأن اسم زوجته سيقترن ببعض الشائعات والمواقف السيئة.

ونفى أحمد العوضي ما تداول عن أن فارق السن بينه وبين ياسمين عبد العزيز، يبلغ 12 عامًا، ولفت إلى أنها تكبره بـ6 أعوام فقط، مشددًا على أن الفارق يكاد لا يذكر في رأيه، ولا يؤثر على علاقته بها.