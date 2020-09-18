أحمد سعد يحتفل بتخطى أغنيته الجديدة "بصرة" مليون مشاهدة

احتفل الفنان أحمد سعد بتخطى عدد مشاهدات كليب أغنيته الجديدة "بصرة" مليون مشاهدة، بعد أربعة ايام فقط من طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات من كلمات: مصطفى حسن، وألحان: سامح كريم، وتوزيع: إلهامي وأدهم دهيمة.
ونشر احمد سعد بوستر المليون الأول من الأغنية، عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، صحبها بتعليق: "بصرة مليون مشاهدة احمد سعد".
حققت أغنية «بصرة» لـ الفنان أحمد سعد، 853 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 14 سبتمبر الجاري، لتقترب من المليون مشاهدة الأولى بعد 3 أيام من طرحها.
أغنية «بصرة» لـ أحمد سعد، من كلمات: مصطفى حسن، وألحان: سامح كريم، وتوزيع: إلهامي وأدهم دهيمة، وتقول كلمات الأغنية:
كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض سماسره عيان بيشيل ف ميت هيفيد بإيه يا حسره
كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض سماسره عيان بيشيل ف ميت هيفيد بإيه يا حسره
محتاجين عمليات تجميل داخليه شفط غل و تكبير مخ وزرع قلب وتسليك نيا
يا ناس الدنيا ساطله الناس يا ناس الدنيا ساطله الناس
يا ناس الدنيا ساطله الناس من غير شرب ولا أنفاس
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