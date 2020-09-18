نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخرج "سيب إيدي" الهارب في الخارج يعلن إصابته بـ "كورونا" ويحذف الكليب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مخرج كليب "سيب إيدي" الهارب في الخارج وائل الصديقي، عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأعلن مخرج الكليب الفاضح، بأنه قام بحذف الأغنية من قناته بيوتيوب، معلقُا: "أنا مريض بكورونا دعواتكم ليا بالشفاء.. يا عالم حنتقابل تاني ولا لأ". وأضاف: "لو لا قدر الله مشيت أسألكم الدعوات، أنا شلت (سيب إيدي) من قناتي وأرجو شير فيديوهاتي اللي فيها إفادة للناس فقط، تحياتي وحبي".

يذكر أن بطلة "سيب إيدي" تعرضت للسجن بسبب الكليب الذي احتوى على مشاهد خادشة للحياء.

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