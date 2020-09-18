نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يارا ترفع منسوب التشويق من داخل الأستديو.. فماذا تحمل في جعبتها؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة اللبنانية يارا محبيها بصورتين لها من داخل الإستديو، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر.

وظهرت يارا في إحداهما برفقة فريق العمل، الأمر الذي رفع منسوب التشويق لدى متابعيها ممن تكهنوا بأنها تحضر لعمل جديد.

ولم تفصح يارا عن سر وتفاصيل تواجدها بالإستديو، واكتفت بالتعليق على الصورتين بالقول: "تحيّاتنا لكم من داخل الإستديو".

الجدير ذكره ان يارا كانت قد طرحت مؤخراً أغنيتها الجديدة "الهروب"، من كلمات ماجد، ألحان صمت وتوزيع شريف قاسم.

ويقول مطلعها :"لا تهدد لا تجادل وأنت اغلاطك كبيره لاتصدق إني بغفر كل بعادك والغياب"، وقد حققت نجاحا كبيرا.