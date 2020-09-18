نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانسي صلاح تكشف اسم شخصيتها بمسلسل "أسود فاتح" في المقال التالي
ونشرت نانسي، صورة جديدة لها من كواليس المسلسل، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت نانسي، على الصورة قائلة: "هبة.. مسلسل أسود فاتح دعواتكم".
مسلسل أسود فاتح، تدور أحداثه ما بين لبنان ومصر في إطار رومانسي تشويقي، وشارك في بطولته النجمة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وروجينا ومعتصم النهار وشريف سلامة ورانيا منصور وشريف سلامة وصبري فواز، والمسلسل من إخراج كريم العدل.
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