تامر حسين عن شيكابالا: الحريف أبوقلب أبيض زى الفل

نشر الشاعر الغنائي تامر حسين صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، مع نجم نادي الزمالك شيكابالا".
وعلق تامر حسين على الصورة قائلا "شيكا الحريف أبو قلب أبيض زى الفل".
وكان الزمالك اختتم تدريباته أمس الخميس على ملعب النادي استعدادا للقاء أسوان قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء اليوم.
يذكر ان اخر اعمال الشاعر تامر حسين اغنيتى "اماكن السهر" و "بلدنا يا حلوة" مع الهضبة عمرو دياب .
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