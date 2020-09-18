نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا تمنت أحلام لماغي بو غصن في عيد ميلادها؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن أمس الخميس بعيد ميلادها وذلك وسط التهاني القلبية من قبل عشاقها وأصدقائها المقربين من الوسط الفني.

وبدورها حرصت النجمة الإماراتية أحلام على تهنئتها، ووجهت لها رسالة قلبية عبر تويتر قائلة: ‏كل سنه وانتي طيبه كل عام وانتي اجمل وكل عام و حنا بنحبك ويكبر حبك بقلوب محبينك ويارب تعيشي ميه سنه بصحه وعافيه ونجاح اكبر.

يذكر أن ماغي احتفلت بعيد ميلادها عبر تويتر وكتبت: ‏اليوم عيدي.. ما بعرف أديه كبرت هالسنة.. يمكن كبرت شي مية سنة، هيدي أول مرة بعمري ما بتطلع لقدام.. عبالي إرجع كتير لورا.. لإيام أحلى ما فيها كل هالبشاعة!.شكراً ع كل كلمة محبة بتغمروني فيها دايماً.. وبهالإيام ما بحلم إلا بوطن أفضل يجمعنا كلنا وإيام أحلى وصحة وأمان للجميع.