سلوى عثمان: دوري بـ"البرنس" مجاش على البال ولا على الخاطر (فيديو)

كشفت الفنانة سلوي عثمان، العديد، من أسرارها الفنية وحياتها الشخصية، وقصة زواجها، مضيفة: "دوري في البرنس مجاش على البال ولا على الخاطر، والبرنس عملي نقلة كبيرة، رغم عملي في التمثيل منذ 35 عامًا".





وقالت "عثمان"، خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إنها شاركت في العديد من الأعمال الصعيدية، وتعلمت إتقان اللهجة الصعيدية، رغم صعوبتها عليها،