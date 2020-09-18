فى عيد ميلاد ماجي بوغصن.. عمرها الحقيقي

يوافق اليوم 18 سبتمبر عيد ميلاد الفنانة اللبنانية ماجى بو غصن صاحبة المشوار الحافل من عام 1992.

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حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت وخضعت في 22 يوليو العام الماضي لعملية إزالة ورم دماغي حميد بقيت على أثره في المستشفى لأسابيع لكنها تعافت منه.



ونشرت ماجي، صورة لها عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "اليوم عيدي.. ما بعرف أديه كبرت هذه السنة .. يمكن كبرت شي مية سنة! .. وهيدي أول مرة بعمري ما بتطلع لقدام .. عبالي أرجع كتير لورا.. لأيام أحلى ما فيها كل هذه البشاعة!".



وأضافت: "شكرًا على كل كلمة محبة بتغمروني فيها دايمًا .. وبهذه الأيام ما بحلم إلا بوطن أفضل يجمعنا كلنا وأيام أحلى وصحة وأمان للجميع".

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