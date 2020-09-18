على أنغام التراث المغربى ..دانا حمدان تبهر متابعيها بفيديو جديد

نشرت الفنانة دانا حمدان علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديد لها .

و ظهرت دانا حمدان فى الفيديو وهيا تتغنى مع أغنية من التراث المغربى .

ووعلقت قائلة :"#تراث_مغربي #دانا_حمدان تحية لكل سيدات المغرب الشقيق".

اقرأ أيضًا:

يُذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.