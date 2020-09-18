نانسى عجرم تذكر متابعيها بموعد حفلتها على تيك توك

اقرأ أيضًا: كانت أخر أعمال نانسي عجرم الفنية، أغنية "قلبي يا قلبي" والتي حققت نجاحا كبيرا جدا فور طرح الفيديو كليب الخاص بها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب". تخطت أغنية "قلبي يا قلبي" حاجز الـ 25 مليون مشاهدة بعد مرور ما يقرب من 8 شهور على طرحها.

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