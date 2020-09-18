دعاء عامر تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة

حرصت الإعلانية دعاء عامر علي الاحتفال بعيد ميلادها مع جمهورها عن طريق صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ".
وكتبت "دعاء": "النهاردة يوم ميلادي 18 سبتمبر.. زمان كنت باستنى اليوم ده وارتب للحفلة مع ماما واعزم أصحابي وعيلتي وجيراني بجد في الطفولة والشباب كل حاجة كانت بتفرحنا وكل ما نكبر الأشياء والأيام والاحداث بتبقى عادية بالنسبة لنا".
تابعت: "لكن لازم نحاول إن كل لحظة نقدر نفرح ونتبسط بيها نمسك فيها في وسط الحياة اللي بنعيشها ويارب تبقى سنة جديدة خير وبركة وسعادة وستر وصحة ورزق حلال عليا وعلى كل الناس يارب.. ولكل مواليد برج العذراء كل سنة وانتم طيبين
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