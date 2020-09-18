شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد رمضان بعد وفاة ابن عمه

نشر محمد رمضان صورة له عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهو يصعد الي الطائرة. وعلق "رمضان" علي الصورة قائلا: جمعة مباركة. كان محمد رمضان، أعلن عن وفاة ابن عمه، من خلال حسابه على فيسبوك، ونشر صورة له. وكتب قائلا: "نسألكم الفاتحة توفي الى رحمة الله اليوم محمود حجازي ابن عمي ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

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