نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صباحكو فاكهة".. ساندي بالبرتقال في احدث جلسه تصوير لها في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة ساندي، مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وفي سياق أخر قدمت ''ساندي" العديد من الأعمال الغنائية منها لسة صغيرة، كل ما أقرب، حلوة جدا، قد التحدي، أحسن من كتير، حب.
وشاركت "ساندي" في عدة أعمال فنية منها عيش حياتك، خطة جيمي.
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