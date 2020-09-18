سوسن بدر تغازل جمهورها في أحدث ظهور بـ"إنستجرام"

تحرص الفنانة سوسن بدر، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

ونشرت سوسن بدر منذ قليل بصورة جديدة لها ، وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام

وظهرت سوسن بالصورة من أمام البحر مرتدية شميز باللون الأبيض ، والقت التحية الصباحية وكتبت : صباح الخير يا مصر.

وعلقت الفنانة ليلي عز العرب قائله: "أحلي صباح عليكي".

وخاضت الفنانة سوسن بدر السباق الرمضاني بمسلسل و" نحب تاني ليه" مع الفنان شريف منير ولبفنان كريم فهمي "و تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.