ياسمين عبد العزيز تطلب الطلاق من أحمد العوضي لسبب غريب والأخير يكشف سرًا عن غيرتها..فيديو

أحمد العوضي تحدث عن علاقته بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال استضافته في برنامج "معكم" الذي يعرض عبر شاشة cbc المصرية وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وأكد العوضي أن زوجته غيورة جدًا وروى موقفًا مر به معها، أدرك من خلاله أنها تغار عليه بشدة حتى وإن لم يكن هناك سببًا لذلك.

غيرة ياسمين عبد العزيز على أحمد العوضي

أحمد العوضي روى موقفًا جمعه بياسمين عبد العزيز في بداية ارتباطهما، وعلم من خلاله طبيعة غيرتها عليه، وقال إنها عندما كانت تزور والده في منزله، كانت بجانبها مصباح يحبه العوضي كثيرًا وأطلق عليه اسم دولت، وعندما علمت أن المصباح عزيزًا عليه وأنه اختار له اسما نسائيًا، ثارت في غضبها وقررت كسر المصباح على الأرض.

سبب طلب ياسمين عب العزيز الطلاق من أحمد العوضي

وكشف أحمد العوضي أيضًت عن سبب طلب ياسمين عبد العزيز الطلاق منه في بداية زواجهما، بسبب أكلاته الغريبة، حيث وجدته في أحد المرات يتناول وجبة الحمام المحشي ولكن بعظامه، وهو ما تسبب في أزمة بينهما وخلاف حاد وقالت له حينها: "أنت يتخاف منك"، وبعدها بأيام قليلة وجدته يتناول الكبدة نيئة، فلم تكن تعلم في البداية أنها كبدة واعتقدت أنها جيلي، إلى أن صدمها بالأمر وأكد لها أنه معتاد على تناولها بهذه الطريقة منذ صغره.

وأوضح الفنان المصري أن زوجته طلبت منه الطلاق فعلًا هذه المرة، وكانت جادة في طلبها، وقالت له: "أنت بتاكل كبدة نية! ممكن تعمل فيا إيه"، ونشبت بينهما مشادة بسبب الأمر.

زواج العوضي وياسمين وفارق السن بينهما

في سياق آخر، لفت أحمد العوضي إلى أن قصة تعرفه على ياسمين عبد العزيز وارتباطه بها، لم تبدأ يوم عيد ميلادها الذي أقيم في شهر يناير 2020 بحضور عدد كبير من النجوم، مشيرًا إلى أنهما في تلك الفترة كانا متزوجين بالفعل قبلها بقترة، أي تقريبًا في عام 2019، لكنهما فضلا إخفاء الأمر على الجمهور حتى لا يتسبب إعلان الزواج في تشتيتهما عن أعمالهما الدرامية التي كانا يحضران لها.

وأضاف الفنان المصري: "اتعرفنا على بعض والموضوع ماجاش من يوم عيد الميلاد، لا الموضوع من فترة والعلاقة طبيعية جدًا.. إعجاب فحب فقرار ارتباط وزواج زي أي اتنين"، وأشار إلى أنهما مرأ أيضًا بأزمات وخلافات وانفصلا أكثر من مرة وعادا لبعضهما البعض قبل زواجهما رسميًا، وهو ما تسبب في قوة علاقتهما وتمسكهما ببعضهما أكثر، كما أوضح أن فارق العمر بينهما 6 سنوات فقط، وليس 12 عامًا كما أشيع من قبل، معتبرًا أن فارق السن بينهما لا يذكر ولن يؤثر على علاقتهما.