نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آدم وهدان برفقة محمد هنيدي من كواليس "النمس والآنس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غازل آدم وهدان، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهر آدم بالصورة من كواليس فيلم "النمس والآنس"، وعلق قائلاً: "مع العالمي محمد هنيدي، بحبك وبموت فيك".

فيلم "النمس والإنس" يُشارك في بطولته محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

ويجسد الفنان محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده، الذي يجسد دوره الفنات شريف دسوقي، ومع مرور الأحداث يقع هنيدي في غرام منة شلبي ثم يتزوج منها.