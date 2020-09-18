نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر جلال بصحبة محمد رياض في أحدث ظهور لهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غازل الفنان ياسر جلال، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" . وظهر ياسر جلال بالصورة برفقة الفنان محمد رياض بعد صلاة الجمعة، وهم يرتديان جلابية باللون الأبيض. وعلق علي الصورة وكتب: جمعة مباركة صباح الفل. يشار أن ياسر جلال اعتذر عن مسلسل "سيف الله خالد بن الوليد" ، المقرر عرضه في دراما رمضان 2021 . يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال، الدرامية كان مسلسل "الفتوة" الذي عرض رمضان الماضي ولاقى نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته مي عمر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولى، أحمد خليل.

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