سهر الصايغ برفقة أبطال مسلسل "قوت القلوب" عبر إنستجرام

وشاركت سهر، جمهوره بصورة جديدة لها برفقة صناع عمل مسلسل "قوت القلوب"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
مسلسل "قوت القلوب"، من بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.
وفي سياق منفصل شاركت سهر بمسلسل "حب عمري"، في السباق الرمضاني الماضي، مسلسل "حب عمري"، من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.
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