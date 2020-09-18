شاهد.. إيهاب فهمي يشارك جمهوره بفيديو من فيلم "زنزانة7"

يحرص الفنان إيهاب فهمي، التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية. وشارك إيهاب ، جمهوره بفيديو له من فيلم "زنزانة 7"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر إيهاب فهمي، بالفيديو وأحمد التهامي يطلق عليه الرصاص. فيلم "زنزانة 7" ، يعرض حالياً بجميع دور العرض ، وهو بطولة أحمد زاهر، ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى وايمى إسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.

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