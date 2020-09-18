عقد قران الفنانة هبة طوجي بفرنسا.. شاهد

إحتفلت الفنانة اللبنانية هبة طوجي، منذ قليل بعقد قراَنها على الموسيقار إبراهيم معلوف، في فرنسا.
وتداول رواد السوشيال ميديا صور من عقد القران، حيث ظهر إبراهيم في إحدى الصور وهو يقبل رأس هبة الطوجي عقب إتمام عقد القران.
بينما حرصت إليسا، على تهنئة العروسين من خلال حسابها الرسمي على "تويتر"، وقالت: "مبروك للجميلة هبة طوجي، أنا سعيدة جدًا لمساع أخبار جيدة في عام 2020، أتمنى لكي سعادة وحب أبدي، وحظ سعيد في حياتك الجديدة مع إبراهيم".
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