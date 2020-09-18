نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها: نشرت النجمة هايدى كرم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها . وظهر هايدى كرم فى الصورة بإطلالة جرئية بالجلد الأسود. نشرت الفنانة أروى جودة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام ". وظهرت أروي في الصور بإطلالة جريئة بفستان أسود وأبيض وإعتمدت وماكياج صاخب. نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت رانيا يوسف فى الصور بفستان سواريه طويل محتشم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار السوشيال ميديا.. أروى جودة تتألق بالأبيض.. رانيا يوسف بإطلالة محتشمة.. وهايدى كرم تبهر متابعيها بالجلد الأسود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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