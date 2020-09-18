لآخر نفس.. الحكاية الكاملة لـ قصة حب أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

حل أحمد العوضي، ضيفًا في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة " سي بي سي "، وتحدث أثناء اللقاء عن تفاصيل علاقته بـ ياسمين عبد العزيز، نستعرض لكم القصة الكاملة من خلال التقرير التالي:
تصريحات أحمد العوضي في "معكم منى الشاذلي"
تحدث الفنان أحمد العوضي، تفاصيل زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلا:" في البداية ترشحت لمسلسل لآخر نفس مع ياسمين عبد العزيز وكان نفسي اشتغل معاها وفي أول مرة قابلتها حطت يدها على كتفي، وقالتي كلمة ورديت عليها ودبحت لها القطة".
وتابع:" في يوم روحت البروفا ودخلت لقيت المخرج قاعد ودخلت ياسمين عبد العزيز وسلمت عليها وقالت له معيش نسخة من السيناريو، وفضلت أتكلم معاها كتير ولاقيتها ضحكت يعني قلبها مال وبدأت العلاقة بيننا ".
وأضاف: "علاقة ارتباطي بـ ياسمين طبيعية وبدات بتعارف ثم إعجاب وقرار ارتباط وزواج "، مضيفا:" علاقتي بـ ياسمين عبد العزيز زي أي اتنين، ولم نعلن في البداية على الارتباط لأنني لم أضمن استمرار العلاقة .. زعلنا واتخانقنا وسبنا بعض ورجعنا تاني لبعض ومحدش يعرف أي حاجة ، واحنا متجوزين من قبل الإعلان عن الزواج، وكنا متزوجين حتى قبل انتشار صور عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز".
وكشف أحمد العوضي، عن فارق العمر بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز،: "ياسمين عبد العزيز أكبر مني بـ 6 سنوات، وهناك شائعات وأخبار كاذبة بأن ياسمين أكبر مني بـ 12 سنة".
وتابع أحمد العوضي: "أنا مكمل مع ياسمين عبد العزيز لأننا بنحب بعضنا البعض، ولم نرغب في الإعلان عن الارتباط في البداية خوفا من عدم استمرار العلاقة .. ياسمين كانت تزور والدي في المنزل وكان فيه أباجورة وقلت لها الأباجورة دي اسمها «دولت»وكنت بهزر وقامت كسرتها".
وتابع: "كنت باكل حمام بالعظم بتاعه وياسمين شافت المنظر ده واستغربت ودخلنا في خناقة بسبب الحمام "، مضيفا:" أنا بحب أكل الكبدة نية ياسمين شافتني باكل الكبدة نية وقالت لي «جيلي ده ولا ايه» وقلت لها دي كبدة نية، وقالت لي « انت بتاكل دم.. انت هتطلقني»".
وفاجأت ياسمين عبد العزيز، زوجها أحمد العوضي على الهواء بسؤال، وقرأ السؤال، وجاء كالتالي: «قول بصراحة إيه أكتر حاجة بتحبها فيا واكتر حاجة مش بتحبها فيا واكتر حاجة بتضايقك مني؟".
ورد أحمد العوضي: "اكتر حاجة بحبها في ياسمين إنها حنونة وطيبة وجدعة وواقفة في ظهري ومفيش حاجة مش بحبها فيكي"، وتابع:"اكتر حاجة بتضايقني من ياسمين الاستمرار في أي خناقة لفترة طويلة".
قصة حب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى
بدأت قصة حب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى منذ عامين تقريبا حيث حرص على حضور عيد ميلادها وبعدها بدأت ترددت الأنباء حول ارتباط ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بسبب صورهما معا، التي دفعت البعض لـ تريدد أقاويل حول وجود علاقة حب بينهما.
وعلق أحمد العوضي على الأمر بشكل غير مباشر، حيث قام بنشر أغنية "ياسمينا" لـ منير من خلال خاصية الـ "Story" عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام" وعلق قائلًا: "منير جامد برضو".
ونشر العوضي، صورة لممثلة أجنبية تدعى Catherine zeta Jones، تشبه ياسمين عبدالعزيز، كثيرًا وعلق على الصورة قائلًا: "هذا هو ذوقي"، الأمر الذي أشار إلى حقيقة وجود علاقة حب بينه وبين ياسمين عبد العزيز، وبالفعل أعلن اليوم حبهما بعد أن فجر القضية شقيق ياسمين عبدالعزيز الذى كتب تعليقا يفشى سر العلاقة.
ياسمين عبدالعزيز تعلن زواجها رسميا من احمد العوضى
وغيرت النجمة ياسمين عبد العزيز حالة ارتباطها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إلى متزوجة .
وعبرت ياسمين عبد العزيز مؤخرا عن حبها الشديد للفنان أحمد العوضي، بعد رسالته الرومانسية لها.
وقالت ياسمين عبد العزيز، من خلال التعليقات: "انا كمان بحبك ربنا ميحرمنيش منك انت احسن راجل في الدنيا"، بينما رد عليها العوضي قائلًا: "انتي ملكتي".
وكان أحمد العوضي، وجه رسالة رومانسية لياسمين عبد العزيز قائلًا: "شكرا انك في حياتي .. شكرا على كل حاجه على تشجيعك وشكرا علي انك حته مني.. انا ناجح بيكي وليكي. الف الف شكر ليكي يا ست الناس.. بحبك".
يذكر أن هذة ليست المرة الأولى التي يعبر فيها الثنائي عن حبهما لبعض، فقد نشر الفنان احمد العوضي صورة لبوستر مسلسل ونحب تاني ليه من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لآخر نفس.. الحكاية الكاملة لـ قصة حب أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.