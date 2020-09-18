في عيد ميلا ماجي بو غصن.. تفاصيل مرورها بتجربة مؤلمة مع الورم

يوافق اليوم 18 سبتمبر عيد ميلاد الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن الـ43، بدأت "ماجي" مشوارها الفني مع المخرج الراحل أنطون ريمي في مسلسلي "الاخوان" و "المغاور"،من خلال السطور التالية نعرض عليكم التجربة الاليمة التي مرت بها ماجي ابو غصن مع الورم.
في 22 يوليو عام 2019 خضعت ماجي بو غصن لـعملية ازالة ورم دماغي حميد وظلت في المستشفي لعدة اسابيع حتي تعافت منه.
وكانت ماجى بوغصن خاضت السباق الدرامي الرمضاني ٢٠١٩ بمسلسل "بروفة" مع النجم المصري أحمد فهمي.
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